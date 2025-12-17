Pool judiciaire financier : journée décisive pour Tahirou Sarr

En détention préventive depuis février dernier, Tahirou Sarr sera entendu ce mercredi sur le fond du dossier qui lui vaut un mandat de dépôt.

L’Observateur, qui donne l’information, rappelle que l’homme d’affaires est suspecté dans l’affaire des transactions présumées douteuses relevées dans un rapport de la CENTIF et estimées à 125 milliards de francs CFA. Il est poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Tahirou Sarr avait proposé une caution évaluée à 394 milliards de francs CFA pour échapper à la détention. En vain.