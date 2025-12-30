Pool judiciaire financier : Bougane Guèye annonce une plainte contre Ousmane Sonko, un ministre et un DG

Le mouvement Gueum Sa Bopp Les Jambaars a annoncé ce lundi le dépôt d’une plainte devant le Pool judiciaire financier (PJF) contre le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre de l’Énergie et le directeur général de PETROSEN, sur la base des révélations du rapport ITIE 2024 concernant la gestion des ressources extractives du Sénégal.

Dans un communiqué transmis à Seneweb, Bougane Guèye informe l’opinion nationale et internationale de sa décision de saisir le PJF ce mardi à 11 h, sur la base des constats graves, précis et officiellement validés contenus dans le rapport ITIE 2024, document public endossé par l’État du Sénégal.

La plainte vise, au regard de leurs attributions respectives, la responsabilité de Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre et chef du gouvernement, garant de la cohérence et de la sincérité de l’action gouvernementale ; Monsieur Biram Soulèye Diop, ministre des Mines et de l’Énergie, autorité de tutelle directe du secteur extractif, et Monsieur Talla Guèye, directeur général de PETROSEN, bras opérationnel de l’État dans la gestion pétrolière et gazière.

Guem Sa Bopp précise qu’il ne s’agit ni de procès politique ni d’acharnement personnel, mais de l’exercice d’un droit citoyen face à des faits documentés, que seule la justice est habilitée à qualifier.

Un écart non réconcilié de 2,48 milliards F CFA

D’après Bougane Guèye et ses camarades, le rapport ITIE 2024 reconnaît que le rapprochement des revenus extractifs pour l’année 2024 n’a couvert que 91,89 % des flux, laissant subsister un écart non réconcilié de 2,48 milliards F CFA. Si cet écart est qualifié de « non significatif » au sens technique de la norme ITIE, il est politiquement, financièrement et juridiquement significatif.

Plus grave, 7 % des paiements déclarés proviennent de formulaires non certifiés, en violation flagrante des exigences minimales de fiabilité, selon le communiqué.

Le mouvement de s’interroger : qui garantit la rigueur lorsque l’État lui-même l’abandonne ? Le champ pétrolier de Sangomar incarne, dit-il, l’un des manquements les plus graves révélés par le rapport ITIE 2024. Alors que la production pétrolière a officiellement démarré en juin 2024, le rapport établit que la part de production revenant à l’État sénégalais n’a été retracée dans aucune déclaration pour l’année 2024, d’après Guem Sa Bopp.

Les incohérences entre les données fournies par PETROSEN et Woodside Energy, notamment sur les volumes de Profit Oil, renforcent cette opacité.

Plus troublant encore, les recettes issues de cette production n’apparaissent qu’en 2025, alors même que la commercialisation est intervenue en 2024.

Bougane Guèye pose la question : comment un État producteur de pétrole peut-il être incapable de retracer sa propre part de production l’année même de son extraction ?

D’après le communiqué, le rapport ITIE 2024 confirme une pratique déjà dénoncée par la Cour des comptes : des paiements effectués par Woodside en 2024 ont été encaissés en 2024, mais comptabilisés en 2023.

Selon Gueum Sa Bopp, cette manipulation des exercices budgétaires porte atteinte au principe fondamental de sincérité des comptes publics et alimente légitimement le soupçon d’une gestion opportuniste des chiffres de l’État.

“Le cadastre minier arrêté au 31 décembre 2024 est jugé incomplet, incapable d’identifier clairement l’ensemble des titres, renouvellements et transferts. Cette opacité fragilise la sécurité juridique, nourrit les conflits fonciers et ouvre la voie à des pratiques contraires à l’intérêt général.

Malgré l’existence formelle d’un registre des bénéficiaires effectifs, le rapport ITIE 2024 souligne l’absence d’informations essentielles : pourcentages de détention, modalités de contrôle, identification des personnes politiquement exposées. Cette carence affaiblit directement la lutte contre les conflits d’intérêts et la corruption dans le secteur extractif”, lit-on dans le document.

Gueum Sa Bopp souligne qu’année après année, les mêmes recommandations reviennent : “Fiabilisation des déclarations, traçabilité des revenus pétroliers, complétude du cadastre, transparence sur les bénéficiaires effectifs. Tout est connu, tout est documenté, mais rien n’est structurellement corrigé.”

Face à la gravité, à la répétition et au caractère officiel de ces manquements, Gueum Sa Bopp les Jambaars déposera sa plainte ce mardi, le rapport ITIE 2024 étant produit comme pièce centrale.

Et de conclure : « La transparence ne se proclame pas. Elle se démontre, chiffres à l’appui et comptes à l’équilibre. »