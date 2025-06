Pologne: le conservateur Karol Nawrocki remporte l’élection présidentielle

Avec 50,89% des voix, le candidat nationaliste conservateur Karol Nawrocki a remporté l’élection présidentielle polonaise contre le maire libéral de Varsovie, Rafal Trzaskowski, selon les résultats officiels publiés ce lundi 2 juin.

Selon la commission électorale nationale, Karol Nawrocki, soutenu par le parti nationaliste Droit et Justice (PiS), a obtenu 50,89% des suffrages, contre 49,11% pour Rafal Trzaskowski, maire de la capitale Varsovie et allié du Premier ministre Donald Tusk. Le président conservateur sortant Andrzej Duda a immédiatement félicité le gagnant. « Félicitations au vainqueur ! », a-t-il écrit sur X remerciant les Polonais pour la forte participation qui s’est élevée à 71,63%. De son côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a félicité le candidat nationaliste pour sa victoire, se disant « confiante » dans la poursuite d’une « très bonne coopération » avec Varsovie. Volodymyr Zelensky le président ukrainien dit, lui, espérer « une coopération fructueuse » avec Karol Nawrocki.

Le nouveau président, âgé de 42 ans, est un boxeur amateur qui s’inspire des idées du mouvement « Make America Great Again » (MAGA) du président américain Donald Trump dont il est un fervent admirateur. Il a fait campagne en promettant que les politiques économiques et sociales du pays favorisent les Polonais plutôt que d’autres nations ou les réfugiés, comme ceux ayant fui l’Ukraine voisine. L’homme est né dans la cité portuaire de Gdansk où il a joué au football et pratiqué la boxe dans sa jeunesse, avant d’obtenir un doctorat en histoire et un MBA. Il a été directeur du musée de la Seconde Guerre mondiale de cette ville de 2017 à 2021. Depuis 2021, il dirige l’Institut de la mémoire nationale (IPN), chargé d’enquêter sur les crimes nazis et communistes.

Avec RFI