Le dialogue national qui a démarré, hier, au palais de la République du Sénégal a livré un premier scoop. Alors que des constitutionnalistes avaient polémiqué sur la pertinence d’un troisième mandat pour Macky Sall, le président de la République a profité d’une question de Mamadou Diop Decroix pour calmer les ardeurs des opposants. Il a clairement déclaré qu’il n’est « pour le moment préoccupé que par le développement du Sénégal. »

« À l’heure où je vous parle, mon seul souhait est de travailler pour le développement du Sénégal. Donc, je ne suis pas dans les manigances puisqu’il n’y a plus d’enjeu pour moi« , a déclaré Macky Sall répondant à une interpellation de Mamadou Diop Decroix. Devant un public composé de la classe politique, le chef de l’Etat est arrivé en rassembleur accompagné de Famara Ibrahima Sagna. Et alors que la parole est distribuée aux intervenants, cette sortie de l’ancien protégé d’Abdoulaye Wade à l’heur d’eclaircir la lanterne des uns et des autres pendant quelques temps.