Politique: Thilo SY et sa caravane au coeur de Grand-Yoff pour la réélection de Macky Sall au 1er tour

La campagne électorale bat son plein dans le territoire et surtout dans la capitale où les candidats vont incessament rallier dans les jours à venir. Ainsi, pour sa part, la présidente du mouvement « Yakaar Yokouté » Thilo SY a mené sa caravane dans la banlieue dans un après-midi un peu froid. La caravane a fait touché une partie de Grand-Yoff avant de prendre fin à Liberté 6.

La présidente du Mouvement « Yakaar Yokouté » n’est pas passée par quatre chemins pour mener sa caravane, ce lundi 18 février 2019 dans sa zone. La caravane a débuté à Grand-Yoff, en passant par les 2 voies de Liberté 6 dans une longue file d’embouteillage.

A la fin de la caravane, Thilo SY et ses sympathisants se sont rendus au domicile d’un des leur. Face à la presse, ce dernier exhorte les jeunes « à voter le candidat Macky Sall le jour du scrutin car il est le seul candidat parmi les 5 qui se soucie de l’emploi des jeunes. Au cours de son septennat, il a réalisé ce qu’aucun président n’a fait pour les populations plus particulièrement la jeunesse« .

Pour sa part, la présidente du mouvement « Yakaar Yokouté », Thilo SY, derrière le ministre de l’économie et des finances Amadou Bâ, est convaincue de la victoire de son candidat Macky Sall au soir du 24 février 2019.

Selon Thilo SY, « Elle est confiante car elle a bénéficié beaucoup de soutien depuis la campagne de parrainage et jusqu’aujourd’hui, les personnes qui la soutienne sont plus que jamais déterminées à réélire le candidat sortant Macky Sall. Et au nom de Yakaar Yokouté, elle a remercie vivement le ministre Amadou Bâ qui se bat pour la réélection de Macky Sall« .

Avant de conclure, elle en a profité pour lancer à toute la jeunesse d’aller retirer leur cartes qui forment des dunes dans les préfectures et centres et distribution dans les communes à travers le pays.