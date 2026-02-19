Police et Gendarmerie : L’ère des caméras-piétons et du paiement électronique arrive

Dans une dynamique de modernisation et de transparence, le ministère de l’Intérieur a engagé la généralisation des terminaux de paiement électronique (PDA) pour le règlement des amendes forfaitaires routières. Devant les députés, le ministre Bamba Cissé a précisé l’ampleur du déploiement : « Environ 200 appareils sont actuellement en circulation, mais 2 500 nouveaux terminaux ont été commandés et seront bientôt déployés. »

L’objectif de cette réforme est double. D’une part, il s’agit de réduire les contacts monétaires directs entre agents et contrevenants, limitant ainsi les risques de corruption. D’autre part, ce dispositif vise à améliorer considérablement la traçabilité des paiements au profit du Trésor public.

Outre les terminaux de paiement, une autre innovation majeure a été annoncée : l’attribution progressive de caméras-piétons aux forces de police et de gendarmerie. Ces dispositifs permettront de filmer les interventions en temps réel, garantissant ainsi une meilleure protection des agents tout en renforçant la transparence des opérations face aux citoyens.

Enfin, le ministre a souligné la nécessité d’améliorer la communication entre les forces de défense et l’opinion publique. Pour Bamba Cissé, une interaction plus fluide et transparente est la clé pour restaurer durablement la confiance entre les populations et les institutions sécuritaires.