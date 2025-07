Polémique au poste de santé de Soreto: L'Imam Abdoulaye Keita brise le silence et accuse le médecin chef et le....

Le village de Soréto situé dans la commune de Sadatou, département de Bakel, arrondissement de Kaniaba est en proie à une vive depuis plusieurs. Pour cause, les autorités sanitaires et administratives locales auraient décidé sans le consentement du comité de gestion local, de délocaliser au profit d’une nouvelle construction située hors du village, la case de santé implantée au cœur du village.

Cette prise de décision subite et non concertée a suscité la colère de Abdoulaye Keita, l’Imam du village et trésorier du comité de gestion qui affirme avoir entamé sur demande du médecin chef du district de Kidira et au su du sous préfet de Kéniaba, des travaux d’extension à coup de plusieurs millions. Visiblement touché par l’attitude des autorités, Imam Abdoulaye Keïta a fait des révélations choquantes au micro de Kewoulo en ces terme « c’est suite à une visite de courtoisie que j’ai rendue aux responsables du district de Kidira, qui étaient passés me saluer à mon retour du petit pèlerinage, et qui ne m’avaient pas trouvé sur place, que la proposition m’a été faite par un agent du district de transformer la case en poste de santé ».

L’imam Keïta poursuit, « j’ai alors demandé ce qu’il fallait pour ce faire, et l’on m’a fait comprendre qu’il fallait acheter des équipements complémentaires. Ce que j’ai fait et les équipements ont été acheminés sur site. C’est à la suite que le médecin-chef de district lui-même m’a appelé pour solliciter qu’un logement pour l’infirmier chef de poste et un bâtiment pour la médecine soient construits. Je clôture la structure sanitaire, engage des travaux pour un bâtiment en R+1 devant aussi abriter une maternité et un dernier bâtiment qui doit faire office de laboratoire, je mets un forage et, à ma grande surprise, j’entends dire qu’un autre fils du village a offert un poste de santé, et c’est celui-là qui a été officiellement réceptionné ».

Évoquant le bilan des investissement effectués sur le site de l’infrastructure sanitaire, le trésorier du poste de santé de Soreto a soutenu avoir déjà dépenser plus de 40 millions d’investissement. Mis à part les 4 millions de francs de matériels achetés. Il déplore le fait que médecin-chef du district ait fermé les yeux en leur laissant investir autant d’argent sans rien dire.

Soucieux du devenir de cette situation dont il ne compte pas laisser, Imam Keita a profité du micro de Kewoulo pour lancer un vibrant aux autorités compétentes à réagir pour situer les responsabilités et tirer au claire cette situation qui continuer à semer des doutes sur les vraies raisons de la prise de décision subite des autorités locales et leur engagement à fermer l’ancien poste de santé et ce, malgré les couteux travaux d’extension qui s’y poursuivent.

