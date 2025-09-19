Podor en alerte : le fleuve Sénégal franchit le seuil critique d’inondation.

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a annoncé, dans un communiqué publié ce vendredi 19 septembre 2025, que le niveau du fleuve Sénégal a atteint 5,11 mètres ce matin à l’échelle du quai El Hadj Boubou Sall, dépassant ainsi la cote d’alerte fixée à 5 mètres depuis le 14 septembre. En l’espace de 24 heures, la montée a été de 2 centimètres.

À la même période, l’année dernière, le plan d’eau s’élevait à 4,92 mètres.

Face à cette situation, la Société de gestion du barrage de Manantali a procédé à l’ouverture des vannes, le réservoir ayant atteint son niveau critique.

Les autorités appellent les populations riveraines à la prudence et à la vigilance.