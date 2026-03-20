Phillipe Doucet: “ce que le Maroc doit faire pour sauver son image…”

Alors que la polémique enfle après la décision de la CAF de retirer le titre de champion d’Afrique 2025 au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, le célèbre consultant de Canal+, Philippe Doucet, a pris position sur son compte X (anciennement Twitter). Pour lui, le royaume chérifien dispose d’une occasion unique de transformer cette crise en victoire diplomatique et éthique.

Selon l’analyste, le Maroc pourrait « sauver son image » en adoptant une stratégie de grandeur. S’il peut se féliciter que la commission de discipline ait lavé son honneur en retirant des sanctions jugées « ulcérantes », Philippe Doucet estime que le geste décisif serait de renoncer officiellement au titre.

En demandant à la CAF d’officialiser ce renoncement, le Maroc effectuerait, selon le consultant, une « sortie par le haut », privilégiant ainsi l’esprit sportif et la fraternité continentale sur une victoire administrative acquise sur tapis vert.