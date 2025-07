Perturbation de l’approvisionnement en eau à Dakar et environs : une erreur humaine à l’origine d’un grave incident sur la conduite du Lac de Guiers

Une large partie de la région de Dakar et des villes environnantes, dont Thiès, Mbour et Tivaouane, a été privée d’eau potable pendant près de 14 heures samedi, à la suite d’un incident survenu sur une conduite principale reliant le Lac de Guiers à ces zones urbaines. Selon des sources sécuritaires contactées par nos confrères de l’APS, une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités exactes.

L’incident, survenu aux environs de midi près du carrefour central de Pire, serait dû à une erreur humaine couplée à une absence de balisage du tracé de la conduite sur un site de chantier. Le propriétaire du terrain concerné avait sollicité un conducteur d’engin pour des travaux de remblayage. Ce dernier a accidentellement heurté la canalisation souterraine, provoquant une fuite majeure et une baisse significative de pression sur le réseau d’eau potable.

Les deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Tivaouane. Pendant ce temps, les services techniques se sont mobilisés en urgence. Grâce à une intervention rapide et coordonnée, la conduite a pu être réparée dans la nuit. Les tests de remise en pression ont été réalisés entre 23h00 et minuit, et la distribution d’eau a progressivement repris aux alentours de 00h30, avant un retour complet à la normale vers 2h du matin.

Le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, a supervisé l’ensemble des opérations aux côtés des autorités locales et des services municipaux. L’endroit touché a été rapidement isolé pour limiter les pertes et prévenir tout risque d’effondrement ou de surpression sur le réseau..

Avec la RTS