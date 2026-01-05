PDS : les cadres libéraux enclenchent la machine de reconquête autour de Karim Wade

Le Parti démocratique sénégalais remet ses cadres en ordre de bataille. Réunie ce vendredi en Assemblée générale, la Fédération nationale des cadres libéraux (FNCL) a affiché une volonté claire : structurer, dès maintenant, l’alternative libérale et préparer méthodiquement l’échéance présidentielle de 2029.

Loin d’une simple rencontre statutaire, cette Assemblée générale, qui a rassemblé des délégués venus de toutes les fédérations du pays, s’inscrit dans une dynamique politique assumée. Elle répond à une directive du Secrétaire général national adjoint chargé de la stratégie, Karim Wade, qui a instruit l’ensemble des structures du parti d’engager un processus de remobilisation et de redéploiement en ce début d’année 2026.

Présidée par Ousmane Feynaff Goudiaby, la rencontre a surtout servi de vitrine politique à une FNCL décidée à jouer un rôle moteur dans la relance du parti. Placée sous le thème évocateur « Avec Karim, cap sur 2029 », l’Assemblée a été l’occasion de restituer les premiers contours d’un projet programmatique que les cadres libéraux veulent à la fois structuré, ambitieux et crédible.

Fruit d’un mois de conclave intensif, ce premier jet repose sur 11 axes majeurs d’impulsion, élaborés par 40 commissions thématiques. Selon les responsables de la FNCL, il s’agit moins d’un document théorique que d’un outil stratégique destiné à reconnecter le PDS avec les réalités sociales et économiques du pays, tout en renforçant l’ancrage du parti à la base.

À travers cette démarche, la FNCL assume une ligne politique claire : repositionner le parti fondé par Abdoulaye Wade comme un acteur central du jeu politique sénégalais. « Retrouver notre place naturelle », résument les cadres libéraux, convaincus que la reconquête du pouvoir passe d’abord par la cohérence programmatique et la discipline organisationnelle.

En filigrane, cette Assemblée générale confirme également ce que beaucoup d’observateurs pressentaient déjà : la perspective d’une candidature de Karim Wade à la présidentielle de 2029 structure désormais l’action et le discours du PDS. Sans l’annoncer formellement, les cadres libéraux travaillent à en créer les conditions politiques, techniques et militantes.

En prenant les devants, la FNCL entend s’imposer comme le fer de lance de cette stratégie de reconquête. Un signal fort envoyé à l’interne comme à l’externe : au PDS, la préparation de 2029 n’est plus un slogan, mais un chantier ouvert.