Pavillon spécial: Le directeur muté et remplacé par…

La Maison d’Arrêt et de Correction (MAC) du Pavillon spécial connaît un changement de direction. Selon des informations reprises chez Seneweb, Papa Modou Diouf, contrôleur de l’Administration pénitentiaire, a été nommé à la tête de cet établissement.

Auparavant, il occupait le poste de directeur de la prison de Kaolack avant d’être affecté à la Direction des ressources humaines à Dakar, où il vient d’être promu à ce nouveau poste stratégique.

Le Directeur sortant a, quant à lui, été affecté à la MAC de Nioro. Bien que certains aient établi un lien entre cette mutation et l’affaire des téléphones impliquant Farba Ngom, une source proche de l’administration pénitentiaire contactée par Seneweb a tenu à clarifier la situation.

Selon elle, cette décision s’inscrit dans le cadre d’une mutation générale au sein de l’administration pénitentiaire et ne revêt aucun caractère spécifique.

Un nouveau défi pour Papa Modou Diouf

La nomination de Papa Modou Diouf à la direction du Pavillon spécial marque une nouvelle étape dans sa carrière au sein de l’administration pénitentiaire. Fort de son expérience à Kaolack et à la Direction des ressources humaines, il prend désormais les rênes de cet établissement stratégique.