Patriote tué en France : ce que «Guelwaar» a dit à «Baol» avant de recevoir le coup de couteau mortel

Seneweb a révélé ce jeudi que Baba Abdoulaye Diop alias «Guelwaar», le ressortissant sénégalais tué en France par son compatriote surnommé «Baol», s’était rendu chez son bourreau pour révéler au public le visage de celui qui ne cessait de l’insulter sur les réseaux sociaux. Libération est revenu en détail sur cette expédition dans son édition de ce vendredi.

Le quotidien d’information rapporte que la victime a toqué à la porte du tueur présumé. Ce dernier ouvre, tombe sur Diop, qui lui crie «Tu me connais ?»

Surpris, «Baol» renferme et se replie. Selon le récit du journal, il est ressorti armé d’un couteau, poursuit «Guelawaar» et lui plante l’arme blanche «devant deux témoins».

«Baol» a été arrêté après son crime. Selon Libération, «la police française a établi, sur la base de l’exploitation de son téléphone, que Baba Abdoulaye Diop recevait des menaces depuis presque un an de la part de ce gang [dont ferait partie ‘Baol’] dont certains membres sont toujours au Sénégal. L’enquête française est partie pour avoir des ramifications au Sénégal».