PASTEF : Ousmane Sonko fixe les nouvelles orientations stratégique

Le président de PASTEF – Les Patriotes, Ousmane Sonko, a signé, ce 15 décembre 2025, l’Instruction n°01/PASTEF/PR/2025, appelant l’ensemble des structures du parti à une mobilisation renforcée autour de la consolidation de la base militante, de la massification et de l’ancrage citoyen, dans un contexte de transformation nationale jugé décisif.

Adressée aux cellules, sections communales et pays à l’étranger, coordinations départementales, secrétariats nationaux, mouvements, élus, cadres et militants, cette instruction marque une nouvelle étape dans l’organisation interne du parti, à la suite du grand rassemblement du 8 novembre 2025, qualifié de moment historique. « Le grand rassemblement du 8 novembre 2025 a démontré la profondeur de l’attachement du peuple sénégalais au projet politique porté par PASTEF », souligne Ousmane Sonko, estimant que cet élan populaire impose au parti « une immense responsabilité » face au mandat confié par les Sénégalais.

Dans cette instruction, le président de PASTEF fixe des objectifs ambitieux à atteindre d’ici fin 2026, notamment celui d’atteindre un million de militants identifiés et actifs. « L’implantation nationale de PASTEF et sa capacité d’organisation sont des conditions clefs de sa vitalité », insiste-t-il. Le document prévoit également la constitution d’une base de données militante fiable, la relance des campagnes d’adhésion sur tout le territoire national, dans la diaspora, les universités et les lieux de travail, ainsi que la reprise officielle de la vente des cartes de membre dès janvier 2026, sous supervision nationale.

Sur le plan de la structuration de proximité, Ousmane Sonko appelle à la création ou à la redynamisation de 10 000 cellules fonctionnelles, couvrant les départements, communes et la diaspora. Il précise que la cellule doit être « un centre d’éducation politique, un espace de participation citoyenne, un lieu de solidarité, une base d’actions sociales et un instrument de mobilisation et d’écoute ».

Le président de PASTEF insiste sur la cohésion et la discipline comme leviers de performance politique. « La vigueur du Parti dépend de la vitalité de toutes ses composantes », rappelle-t-il, exigeant des réunions statutaires régulières, des plans d’action trimestriels, des rapports mensuels obligatoires et la relance effective des coordinations et mouvements nationaux, aussi bien au Sénégal que dans la diaspora. Les mouvements sectoriels – jeunes, femmes, enseignants, aînés, cadres, artisans, personnes handicapées et autres – sont appelés à être pleinement fonctionnels, dans le respect de leurs règlements intérieurs validés par le Bureau politique national.

PASTEF, un parti mais aussi un mouvement citoyen

Revenant sur la portée du rassemblement du 8 novembre, Ousmane Sonko rappelle que « PASTEF n’est pas seulement un parti politique, mais une dynamique sociale, populaire et citoyenne ». À ce titre, il invite chaque structure à multiplier les actions citoyennes utiles, notamment dans les domaines de la santé, de la solidarité, de l’environnement, de l’éthique publique et de la lutte contre la corruption.

« Ces actions renforcent l’ancrage populaire du Parti et son rôle de mouvement social en première ligne », affirme-t-il, appelant également à une intensification du porte-à-porte, des causeries communautaires et des cercles de dialogue pour vulgariser la vision de transformation nationale. L’instruction met un accent particulier sur le rôle des élus, députés, cadres et responsables politiques du parti. Ceux-ci ont, selon Ousmane Sonko, « l’obligation morale et politique d’être au service de la base militante ».

Cet engagement se traduit par « une présence régulière sur le terrain, un devoir d’écoute, un accompagnement pédagogique, une participation active aux activités citoyennes et un rôle de relais entre les institutions et les populations ». « La cohésion entre dirigeants, élus et militants conditionne notre réussite politique et sociale », avertit-il.

Pour garantir l’application de cette instruction, le président de PASTEF annonce la mise en place d’un dispositif spécial de suivi-évaluation, sous la responsabilité de son cabinet, avec des missions de supervision confiées au Secrétariat général du parti. Ousmane Sonko appelle à un engagement total des militants. « La transformation nationale exige un Parti mobilisé, discipliné, solidaire, structuré et enraciné », martèle-t-il, avant d’exhorter chaque structure à « s’approprier le contenu de cette instruction et à en assurer l’application pratique ».