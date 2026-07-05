PASTEF : Fatou Kiné Diakhaté, proche de Diomaye Faye, démise de ses fonctions de coordonnatrice du MONCAP

Le Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP), structure affiliée au parti PASTEF, traverse une phase de réorganisation interne à la suite d’une mesure disciplinaire majeure. Dans un communiqué officiel, le Bureau du MONCAP a annoncé que Fatou Kiné Diakhaté « s’est elle-même placée en dehors des principes et des valeurs du PASTEF » à la suite de ses récentes « déclarations publiques ».

En guise de sanction immédiate, l’instance dirigeante informe l’opinion et ses militants que la responsable « n’exerce plus les fonctions de coordonnatrice du MONCAP et qu’elle ne fait plus partie du Bureau ». Signe d’une rupture consommée, elle a d’ores et déjà été « retirée des groupes d’échange du Bureau », une mesure d’exclusion numérique qui sera « progressivement étendue à l’ensemble des espaces de travail et de coordination » où elle était encore active.

Concernant l’avenir militant de l’ancienne coordonnatrice au sein des structures globales, le Bureau précise qu’il « laissera les organes compétents statuer, dans les meilleurs délais, conformément aux procédures en vigueur » pour acter sa situation définitive au sein des instances du parti et du mouvement des cadres.

Afin d’éviter tout blocage institutionnel, le Bureau affirme assumer « pleinement ses responsabilités » et annonce travailler dès à présent « à la mise en place d’une organisation provisoire ». Cette cellule temporaire aura pour mission d’assurer « la continuité des activités du MONCAP », dans l’attente d’une réorganisation structurelle définitive. Pour conclure, le Bureau lance un appel aux cadres du parti à « rester mobilisés, unis et pleinement engagés » dans leur mission commune au service du MONCAP et du PASTEF.