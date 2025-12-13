Comment PASTEF a ouvert le corps économique du Sénégal sans anesthésie ?(Par Dr Abdourahmane Ba)

Avant toute chose, il faut dire les choses clairement : ce qui se déroule aujourd’hui au Sénégal n’est pas une politique économique, mais une opération à cœur ouvert réalisée par un étudiant en première année de médecine, euphorique d’avoir trouvé un scalpel. Les baisses de prix décrétées par PASTEF ne relèvent pas d’un programme, mais d’une improvisation chirurgicale ; et chacun sait qu’un chirurgien improvisé laisse des cadavres, pas des miracles.

Le populisme de PASTEF est d’ailleurs fascinant dans sa naïveté offensive. Il procède toujours de la même séquence : annoncer d’abord, réfléchir ensuite, constater enfin, trop tard, que l’économie n’est pas une pièce de théâtre où l’on peut réécrire les lois physiques à volonté. C’est un organisme vivace, structuré, impitoyable. Et lorsque l’on tranche dans ses veines fiscales et logistiques, il saigne vraiment.

Les baisses de prix sur les carburants ? Une merveille de déraison. On aurait cru assister à une illumination mystique : le gouvernement découvre qu’il peut réduire les prix sans réduire les coûts. Une trouvaille digne d’un prix Nobel… s’il s’agissait de littérature fantastique. Mais vient l’heure du réel. La structure des prix pétroliers n’est pas une suggestion : elle est une ossature. Le coût d’importation, la logistique, les taxes, les marges minimales, tout cela forme un squelette. Et ce squelette, contrairement aux illusions du ministre, ne se laisse pas amputer sans réagir.

Car enfin, quel importateur acceptera longtemps de vendre à perte pour permettre à un gouvernement de poser fièrement devant une pompe à essence ? Le populisme adore les symboles, mais l’économie se moque des symboles : elle répond en silence, en asséchant les flux, en fermant les vannes, en ralentissant les livraisons. Ceux qui ont applaudi les baisses de prix applaudiront bientôt le vide des stations-service, et l’ironie sera d’autant plus cruelle que tout cela était parfaitement prévisible.

Le populisme a ceci de particulier : il croit que la réalité se lasse, qu’elle finira par céder, par se plier devant la volonté politique. C’est une erreur classique. Le réel ne cède pas, il encaisse. Puis, soudain, il renverse la table. Et ce renversement, au Sénégal, s’approche déjà comme une ombre qui s’allonge à mesure que les stocks diminuent.

On voudrait croire que le gouvernement ignore tout cela, mais non : il le sait. Simplement, il préfère l’ivresse de la décision à la rigueur de la réflexion. Il agit comme un populiste qui, après avoir mis le feu à l’économie, s’étonne que les chaînes de valeur chauffent. Il découvre tardivement que la dette publique ne se laisse pas enjôler, que les équilibres budgétaires ne sont pas des suggestions, que le déficit n’est pas un hashtag mobilisateur.

Et comme si ce désordre économique ne suffisait pas, voilà que la justice elle-même referme la parenthèse ludique du Ministre de la Communication. Les réformes extravagantes, montées avec la précision d’un meuble branlant adossé sur la presse, ont été démontées pièce par pièce par les juridictions. Une claque juridique, sèche, froide, sans commentaire superflu. Un avertissement. Un prélude à ce que l’économie s’apprête à faire avec les réformes tarifaires : démonter méthodiquement ce qui n’aurait jamais dû être monté.

Le populisme n’est pas seulement une erreur de méthode. C’est une maladie. Une maladie qui commence par la fièvre des promesses, se poursuit par l’éruption des illusions, puis s’achève par la septicémie du réel. Le Sénégal entre dans cette dernière phase : celle où les finances publiques toussent, où les importateurs hésitent, où les partenaires internationaux lèvent les sourcils avec cette inquiétude polie qu’ils réservent habituellement aux pays qui flirtent avec la fiction budgétaire.

Et quand tout cela cédera, car cela cédera, l’argument sera déjà prêt : “Nous n’avons pas été compris.” Formule classique, répétée par tous les gouvernements populistes au moment précis où ils découvrent que la gravité existe, malgré les promesses de l’abolir.

La vérité est simple, mais corrosive : PASTEF ne combat pas la vie chère. Il combat la logique économique. Et dans ce duel, le second adversaire gagne toujours. L’histoire ne se répète pas ; elle se contente de corriger ceux qui prétendent la défier. PASTEF a voulu défier l’économie. L’économie se prépare à répondre. Et ce ne sera pas un débat. Ce sera un verdict.

Dr Abdourahmane Ba

Président Think Tank FOYRE

Expert en Évaluation des Politiques Publiques, Évidence, Management et Stratégie de Développement