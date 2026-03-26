Pape Cheikh Diallo se “vantait” des performances du “Yoss”…Kader Dia qui le “dépannait”

“Les téléphones ont parlé”. C’est ce qui indique l’exploitation technique faite par les gendarmes qui comptent neutraliser tous les mis en cause dans l’affaire dite désormais l’Affaire Pape Cheikh Diallo.

Le contenu des téléphones confirme l’existence d’un vaste réseau de présumés homosexuels où tout le monde couche avec tout le monde. La preuve, selon Libération, les échanges entre Pape Cheikh Diallo et le chroniqueur Kader Dia, cueilli ce mercredi devant les locaux de la Sen Tv. Il s’agit de messages “hot”à connotation sexuelle, que les deux s’envoyaient. Leur exploitation atteste formellement que Kader Dia, sous le statut de “Yoss” ou partenaire actif “dépannait” sexuellement Pape Cheikh Diallo qui se vantait de ses “performances”. Mieux ou pire, Kader Dia “gérait” aussi Ousmane Kadior Cissé.

Cependant, Libé affirme de sources autorisées qu’un “cercle” composé d’animateurs, de journalistes, de chroniqueurs et de célébrités, est dans le collimateur des gendarmes. Déjà que quatre (4) chaînes de télévision sont à ce stade touchées indirectement par cette affaire.

A souligner que depuis le début de affaire tentaculaire, le nom de Pape Cheikh Diallo est lié avec sept (7) présumés homosexuels et qu’il joue le rôle de “oubi”.