Pape Cheikh Diallo – Dr Mourtalla Gueye : Messages d’amour, drogue et amnésie au cœur du face-à-face

Inculpé pour association de malfaiteurs, acte contre nature, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui et blanchiment de capitaux, l’animateur Pape Cheikh Diallo a été entendu au fond, ce vendredi, par le juge d’instruction du Tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Selon les informations de Seneweb, après son interrogatoire, Pape Cheikh Diallo a été confronté à une partie de ses co-inculpés, dont le Dr Serigne Mourtalla Guéye, médecin et chef du service de la transfusion sanguine au Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Ce dernier est présenté, au cours de l’enquête, comme l’un de ses présumés amants. Des messages jugés compromettants ont été découverts sur le téléphone de l’animateur.

Face au juge d’instruction, Pape Cheikh Diallo a contesté avoir eu des rapports sexuels avec le Dr Guéye, tout en reconnaissant connaître ce dernier et lui avoir rendu visite à son domicile. Cependant, l’enquête avait révélé que le médecin lui envoyait des messages d’amour.

Entendu à son tour, le Dr Serigne Mourtalla Guéye a déclaré ne pas savoir s’il avait eu des rapports sexuels avec Pape Cheikh Diallo. Il a expliqué qu’il consommait de la drogue et qu’une fois sous l’effet de ces substances, il ne se souvenait plus de ce qui s’était passé.