Pape Cheikh et Cie envoyés en prison: Voici les images…

La situation se complique sérieusement pour Pape Cheikh Diallo, Djibril Dramé et leurs codétenus. Selon les informations de Seneweb, leur dossier fait désormais l’objet d’une instruction. Le juge du premier cabinet a été désigné pour l’ouverture d’une information judiciaire.

Déféré ce matin par la Brigade de recherches de Keur Massar, le groupe est poursuivi pour association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui.