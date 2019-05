Comme on pouvait s’y attendre, l’affaire Khalifa Sall va rythmer le dialogue national ouvert ce matin au Palais de la République. Et c’est au début même de ces travaux qu’elle est intervenue. C’est la désormais Maire de Dakar, Soham Wardini, prononçant le discours d’ouverture de cette réunion, qui a demandé sa libération. Le chef de l’Etat Macky Sall qui a pris la parole tout de suite après, lui a apporté la réplique.

« J’ai entendu Madame le maire Soham Wardini évoquer Khalifa Sall, l’ancien maire de Dakar, qui est mon « frère ». Mais que l’on ne confonde pas les rôles, le président ne contrôle pas la Justice, surtout dans un pays démocratique. Et tant que la Justice est dans ses procédures, je ne peux pas intervenir. Mais dès que le Président aura la latitude à la fin de toutes instructions de pouvoir accorder sa grâce ou toutes mesures que la Constitution lui permet, on verra », a dit le Président.

Sur la tenue de ces concertations, le Président d’expliquer sa tenue par le besoin de dépassement surtout après une élection Présidentielle controversée.

« On a dépassé les étapes des élections qui sont souvent objet de tensions. Mais après ces joutes, il faut savoir passer à autre chose. Les difficultés que l’on avait en Casamance, on a travaillé pour que la paix définitive revienne progressivement. L’économie de notre pays est aussi à revoir. Dans le monde entier, la violence vient des maisons avant de se répandre dans la société. On verra aussi l’application des lois, l’hygiène de vie mais aussi l’indiscipline », a t-il laissé entendre…