Oussouye : un homme retrouvé décapité, l’enquête s’oriente à partir de traces de sang

Un chef de famille de Loudia Diola, un village de Mlomp (Oussouye), est tombé dans le couloir de sa maison sur le corps sans vie d’un de ses locataires baignant dans une mare de sang. D’après le récit de Libération, qui relaye cette histoire, les traces de sang ont conduit l’auteur de la découverte macabre au domicile d’un voisin nommé I. Diatta. «Ce dernier se trouvait alors sur place, en possession de l’arme du crime, une hache, tachée de sang», avance le journal.

La même source informe que le suspect, «célibataire sans enfant et cultivateur», a été conduit à la brigade de gendarmerie de la localité. «Les gendarmes ont procédé aux opérations de constat et le corps sans vie de la victime a été acheminé à la morgue du centre de santé d’Oussouye. Une enquête a été ouverte par les hommes en bleu», conclut Libération.