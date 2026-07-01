Ousmane Sonko transmet au chef de l’État la loi portant révision de la Constitution pour promulgation.

La révision de la Constitution est désormais entrée dans sa phase décisive. Selon l’honorable Ismaïla Wone, le président de l’Assemblée nationale a officiellement transmis au chef de l’État la loi portant révision de la Constitution en vue de sa promulgation.

Cette saisine marque la fin du parcours parlementaire d’un texte qui a suscité de vifs échanges aussi bien au sein de l’hémicycle que dans l’espace public. Après son adoption par les députés, le projet est désormais entre les mains du président de la République, qui devra apposer sa signature pour lui donner force de loi.

« Le président de l’Assemblée nationale a saisi le chef de l’État aux fins de promulgation de la loi portant révision de la Constitution », a fait savoir Ismaïla Wone, confirmant ainsi que toutes les étapes prévues par la procédure législative ont été respectées.

Cette nouvelle séquence intervient dans un climat politique particulièrement tendu, alors que les débats autour de la réforme constitutionnelle restent loin d’être clos. Entre les partisans qui défendent une réforme jugée nécessaire et les opposants qui dénoncent certaines dispositions, la promulgation du texte pourrait ouvrir un nouveau chapitre du bras de fer politique.