Ousmane Sonko : « Le système est toujours là !»

À l’occasion de la clôture des 72 heures culturelles et sportives de la commune de Passy(Fatick) , le Premier ministre Ousmane Sonko a profité de sa prise de parole pour lever le voile sur ce qu’il considère comme l’un des plus lourds héritages laissés par l’ancien régime : la réalité de la dette publique du Sénégal. Loin d’un simple exposé technique, son intervention s’est voulue à la fois un acte de vérité et une mise en accusation politique, visant à justifier la démarche de rupture engagée par les nouvelles autorités.

Face aux populations, le chef du gouvernement a expliqué que l’audit du stock de la dette ne relevait ni d’un choix de convenance ni d’une posture politicienne, mais d’une exigence impérieuse dès l’accession au pouvoir. Selon lui, les chiffres officiellement communiqués par les anciennes autorités s’apparentaient davantage à une construction politique qu’à une photographie fidèle de la situation économique réelle.

« Quand ils quittaient le pouvoir, ils ont affirmé que la dette était à 74 % du PIB. Mais après audit, nous avons découvert qu’elle atteignait 119 % du PIB », a-t-il révélé, soulignant que l’endettement du pays dépasse désormais la richesse nationale produite.

Pour Ousmane Sonko, cette démarche visait avant tout à rétablir la vérité devant les Sénégalais et à poser les fondements d’une gouvernance axée sur la transparence et la responsabilité. « Si nous avons fait cet état des lieux, c’est pour que tout le monde sache dans quelles conditions nous avons hérité du pays », a-t-il insisté, assumant une communication qu’il qualifie de courageuse, bien qu’exposée aux critiques. À défaut, prévient-il, « ils se seraient précipités dans les radios et les télévisions pour dire que nous sommes incapables de diriger le pays ».

Au-delà des chiffres, le Premier ministre a surtout dénoncé la persistance d’un système qu’il juge toujours profondément enraciné au sein de l’État. Pour lui, la dette n’est que l’une des manifestations visibles d’un mode de gouvernance ancien, encore actif dans plusieurs rouages institutionnels.

« Le système est toujours là. Il est dans l’administration, il est dans la justice. Il est dans tous les secteurs : à la Primature, à la Présidence. Il n’a pas encore abdiqué », a-t-il affirmé.

Ousmane Sonko a ainsi présenté l’action gouvernementale comme un combat permanent contre de fortes résistances internes. « C’est un combat quotidien. Il faut un combat farouche pour le déboulonner », a-t-il martelé, réaffirmant la détermination de l’exécutif à mener à terme les réformes annoncées, malgré les obstacles. À ses yeux, la rupture promise aux Sénégalais ne se décrète pas : elle se conquiert, institution par institution.