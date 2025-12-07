Ousmane Sonko : « Je ne vois pas une élection à laquelle je ne peux pas participer…»

En présidant la cérémonie d’hommage aux personnes tuées, blessées ou encore emprisonnées lors de la répression du régime de l’APR (2021-2024), Ousmane Sonko a répondu aux interpellations concernant sa possible candidature à la présidentielle de 2029 : « Je ne vois aucune élection au Sénégal à laquelle je ne pourrais pas participer. Si je n’y suis pas, sachez que c’est parce que je ne veux pas y participer », a-t-il précisé sous une pluie d’applaudissements.

Pour certains, Ousmane Sonko devrait accompagner son “jumeau” pour deux mandats. D’ailleurs, ces polémiques sont à l’origine de la supposée brouille entre le Président et le Premier ministre.