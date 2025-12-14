Ouakam : Démolition de la maison de Madiambal Diagne à la Cité Batrain

Selon Seneweb, des images montrant des bulldozers rasant les murs d’une résidence attribuée au journaliste Madiambal Diagne sont parvenues à notre rédaction, ce dimanche. Cette opération s’est déroulée à la cité Batrain de Ouakam dans la matinée.

Pour l’heure, aucun motif officiel n’a été avancé pour expliquer cette opération de démolition. Cette action intervient alors que Madiambal Diagne est visé par une procédure judiciaire. Il est mis en cause dans une affaire présumée de blanchiment et d’association de malfaiteurs. Le journaliste, qui se trouve actuellement en France, fait l’objet d’un mandat d’arrêt émis par la justice sénégalaise.

Avec Seneweb