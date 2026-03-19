Officiel: Bamba Dieng fait son retour dans la tanière après…

Bamba Dieng, zappé de l’équipe nationale par Aliou Cissé, après avoir participé au score devant l’Egypte en 2022, fait son retour de manière fracassante.

En effet, l’attaquant de poche de Lorient, qui fait une 2ème partie de saison de feu avec Lorient en Ligue 1 française voulait faire partie de l’équipe nationale pour les futures échéances dont la Coupe du monde (Juin-juillet 2026) qui se déroulera aux Etats-unis, Mexique et Canada.

Surfant sur cette vague de buts, Pape Thiaw a décidé de lui donner une chance et c’est à lui de la saisir. Avec les attaquants qui sont en disette, la balle est dans son camp.