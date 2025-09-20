Occupation anarchique dans l’insalubrité : le ministre Bamba Cissé lance son premier déguerpissement à Colobane

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a procédé ce samedi au lancement de sa première opération de terrain contre l’occupation anarchique dans la capitale. L’action a démarré sur le site de Colobane, un terrain appartenant à la Société nationale des habitations à loyer modéré (SNHLM), où plusieurs installations précaires, occupées en grande partie par des étrangers en situation de mendicité, font l’objet d’un déguerpissement.

Les forces de sécurité, appuyées par les équipes du ministère, sont mobilisées sur place afin de mener à bien cette opération. L’objectif, selon les autorités, est de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations et de lutter contre l’insalubrité publique à Dakar.

Présent sur les lieux, le ministre de l’Intérieur a tenu à préciser que cette démarche ne vise aucune communauté en particulier. « Il ne s’agit pas d’une démarche pour stigmatiser qui que ce soit », a-t-il déclaré, soulignant que l’action s’inscrit dans une volonté de réorganisation urbaine et de préservation des espaces publics.