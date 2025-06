Nouveau rebondissement: Abdoul Mbaye devant la chambre civile

Le feuilleton judiciaire entre Abdoul Mbaye et son ex-épouse Aminata Diack est loin de connaître son épilogue. Les deux anciens conjoints se retrouvent une nouvelle fois devant la Chambre civile et commerciale de la Cour suprême.

Bien que les détails exacts de cette nouvelle procédure ne soient pas précisés, tout porte à croire qu’elle est liée au divorce et à la liquidation de leurs biens, rapporte Les Échos dans son édition de ce vendredi 27 juin.

Pour rappel, rembobine la même source, l’ancien Premier ministre de Macky Sall (2012-2013) avait été condamné par la Cour d’appel à un an de prison avec sursis, assorti d’une amende d’un million de francs CFA, pour complicité de faux et tentative d’escroquerie. Il avait également été condamné à verser 100 millions de dommages et intérêts à son ex-épouse. Toutefois, Les Échos précise que la Cour suprême avait estimé ce montant excessif et avait ordonné sa révision.

Par ailleurs, complète le journal, la Chambre commerciale de la haute juridiction avait reconnu un changement de régime matrimonial à partir de 1994, entérinant ainsi une séparation des biens – un point soulevé par Abdoul Mbaye. Aminata Diack avait tenté un rabat contre cette décision, mais sa requête avait été rejetée par les chambres réunies.