Nouveau gouvernement du Sénégal : EL Malick Ndiaye félicite le Président Diomaye Faye et le Premier ministre Sonko

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a adressé ses vives félicitations au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et au Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la mise en place du nouveau gouvernement. Dans un message publié sur Facebook , El Malick Ndiaye a salué l’initiative de bâtir un pays plus résilient, plus robuste et prêt à se hisser au rang des grandes puissances.

Voici in extenso le texte…

“J’adresse mes vives félicitations à Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au Premier ministre Ousmane Sonko, pour la mise en place du nouveau gouvernement.

Après seize mois de soins intensifs pour diagnostiquer et réanimer le grand corps malade qu’était le Sénégal, voici venu le temps de la remise en forme : bâtir un pays plus resilient, plus robuste et prêt à se hisser au rang des grandes puissances.

Je tiens également à exprimer, de manière toute particulière, mes chaleureuses félicitations à mon collègue et frère de parti, le député Amadou Ba, nommé Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat. Cette distinction vient récompenser son travail acharné, son dévouement et sa passion au service de la Nation. Je lui souhaite plein succès dans l’accomplissement de cette mission essentielle et je reste convaincu qu’avec son professionnalisme et son leadership, il saura relever ce défi avec brio, en valorisant notre patrimoine culturel, en soutenant la créativité artistique et en redynamisant l’artisanat.

El Malick Ndiaye