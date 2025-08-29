“Nous n’avons pas la relation que tu décris car tu es aux antipodes des valeurs..” La nouvelle publication cinglante de Waly Diouf Bodian á Madiambal Diagne

À la suite des déclarations de Madiambal Diagne, invite de l’émission Faram facc sur la radio futur Media (TFM), le Directeur General du port de Dakar tient à rétablir la vérité et à dénoncer les tentatives de manipulation du patron du groupe Avenir Communication

“Je ne t’ai pas répondu pour observer le deuil d’un frère de parti . Il n’est pas indiqué d’amalgamer cet événement grave et ta déclaration outrageusement manœuvrière . C’est tout toi.

Nous n’avons pas la relation que tu décris car tu es aux antipodes des valeurs et principes qui fondent mon existence. Je ne t’ai vu que 2 ou 3 fois de ma vie et la dernière fois c’était tout à fait fortuitement à Ziguinchor en 2022 ou 2021 au restaurant d’un hôtel .

Récemment , en avril tu m’as envoyé un message m’informant d’une situation déjà connue du régime après vérification . Rien de plus .

Tu confonds sciemment mon travail de fonctionnaire et ma posture politique. Tu as accompagné Macky dans son entreprise de sabordage de notre démocratie et de liquidation physique de citoyens et spécialement des patriotes.

Moi, mon éducation et mes convictions m’ont conduit à m’engager avec Sonko pour remettre de l’ordre, de la justice et de la performance économique dans ce pays . Je suis du côté de ceux qui combattent l’injustice depuis l’université.

Dans ce cadre, vous êtes mes cibles, toi et ta clique d’anciens dignitaires , complices impunis d’une dictature que nous avons dégagée .