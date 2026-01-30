Verdict de la CAF et intérêts supérieurs du football sénégalais : lecture stratégique et gouvernance responsable (Par le Cabinet Conseil SERISE-SARL)

I. LECTURE INSTITUTIONNELLE DU VERDICT : Un compromis politique sous contrainte

L’analyse du verdict rendu par la Confédération Africaine de Football (CAF) appelle une lecture dépassionnée, strictement institutionnelle et contextualisée.

Les sanctions prononcées, à la fois individuelles (sélectionneur national et joueurs) et fédérales, relèvent moins d’une reconnaissance d’une faute sportive caractérisée que de la recherche d’un équilibre politique imposé à une institution fragilisée.

La CAF évolue aujourd’hui dans un environnement marqué par :

une crise persistante de crédibilité arbitrale ;

une pression internationale croissante sur ses mécanismes de gouvernance ;

une exposition médiatique négative réduisant significativement sa marge de manœuvre décisionnelle.

Dans ce contexte, le verdict rendu constitue objectivement un verdict d’apaisement, non par adhésion aux thèses accusatoires, mais par nécessité de préservation institutionnelle de la CAF elle-même, sous peine d’une crise ouverte de gouvernance.

II. ANALYSE COÛT–BÉNÉFICE D’UN RECOURS : Une option à faible rendement stratégique

Du point de vue de la gouvernance sportive et du management des risques, l’hypothèse d’un recours, que ce soit devant le Jury d’Appel de la CAF ou le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), présente un rendement stratégique faible, voire négatif, décliné comme suit :

1. RISQUES INSTITUTIONNELS

Réouverture d’un dossier politiquement sensible dans un environnement confédéral structurellement peu neutre ;

Possibilité juridique réelle d’un alourdissement des sanctions, notamment sur les plans disciplinaire et financier ;

Cristallisation de tensions latentes avec les organes décisionnels continentaux à un moment clé du cycle international.

2. RISQUES SPORTIFS

Distraction institutionnelle et mobilisation prolongée de ressources juridiques, humaines et managériales ;

Perturbation de la planification stratégique de la préparation à la Coupe du Monde, qui requiert stabilité, sérénité et alignement total des acteurs ;

Risque de transfert de la pression institutionnelle vers le staff technique et les joueurs, au détriment de la performance sportive.

III. LE FAIT SPORTIF COMME VERDICT SUPRÊME

En gouvernance sportive moderne, le fait sportif demeure la référence ultime.

Or, le verdict du terrain, acquis au terme d’un processus compétitif achevé, a produit :

une adhésion populaire massive ;

un renforcement exceptionnel de la cohésion nationale ;

une affirmation incontestable du leadership sportif du Sénégal.

Aucune sanction administrative ne peut rivaliser avec :

la fierté ressentie par le peuple sénégalais ;

la reconnaissance internationale de la performance sportive ;

l’impact symbolique et social de l’accueil réservé aux héros nationaux.

Sur le plan de l’image, de la notoriété et du capital immatériel, le Sénégal sort objectivement renforcé de cette séquence.

IV. GOUVERNANCE RESPONSABLE: Clore un cycle, ouvrir une trajectoire

Les organisations sportives performantes savent quand clore un contentieux pour ouvrir une nouvelle phase stratégique.

Persister dans une logique contentieuse prolongerait inutilement un cycle émotionnel et institutionnel, alors que l’enjeu majeur réside désormais dans :

la préparation optimale de la Coupe du Monde ;

la consolidation de la stabilité du staff technique ;

la projection stratégique du football sénégalais à l’échelle mondiale.

Accepter ce verdict ne signifie ni reconnaissance de faute, ni renoncement au principe de justice sportive.

Il s’agit d’un choix stratégique de maturité institutionnelle, fondé sur l’intérêt supérieur du football sénégalais.

En conclusion, au regard :

de l’analyse contextuelle du fonctionnement de la CAF ;

de l’évaluation rigoureuse des risques juridiques et sportifs ;

des exigences de performance, de stabilité et de concentration liées à la Coupe du Monde,

le Cabinet Conseil SERISE-SARL recommande formellement à la Fédération Sénégalaise de Football de ne pas interjeter appel, de clore définitivement le dossier de la CAN et d’ouvrir résolument celui de la Coupe du Monde.

Nous saluons, à cet égard, la qualité de la défense du dossier, ainsi que le professionnalisme, la compétence et la diligence avec lesquels la Fédération a géré cette séquence sensible dans un environnement institutionnel complexe.

La gouvernance sportive moderne n’est pas l’art de gagner tous les contentieux, mais celui de choisir les combats utiles, structurants et porteurs d’avenir.

le Cabinet Conseil SERISE-SARL

Spécialiste en gouvernance sportive et ingénierie des projets sportifs