Nominations : Le Président Diomaye remplace les Dg et Pcs « Pastefiens » démissionnaires

Après le limogeage de Ousmane Sonko du poste de premier ministre, plusieurs responsables de Pastef avaient rendu le tablier. Ce mercredi, le Président Bassirou Diomaye Faye a choisi les hommes qui vont les remplacer.

Dr Mohamed Lat Sack Diop qui avait démissionné de la Direction générale des Archives du Sénégal, a été remplacé par Moustapha Mbengue, Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication.

A l’Agence de Développement local (ADL), Khadija Mahécor Diouf aussi, avait quitté la Présidence du Conseil de Surveillance. Le poste vacant a été donné, ce mercredi, à Mamadou Diouf, spécialiste en Décentralisation et en Développement local.

Le chef de l’Etat a aussi nommé Cheikh Ahmeth Tidiane Gueye, un ingénieur chimiste en agro-alimentaire, à la tête de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos SA). Un poste laissé vacant par El Hadj Ndane Diagne.

Au Musée des Civilisations noires, Abdou Simbandy DIATTA, Enseignant en Arts et Culture, précédemment Directeur général de la Culture, est le nouveau Directeur général. Il y a été nommé par le chef de l’Etat, suite à la démission de Mouhamed Abdallah Ly.

«J’annonce ma démission de la Direction générale du Musée des Civilisations noires. Je rends grâce à Dieu de m’avoir permis de servir mon pays à ce niveau de responsabilité. Le reste se dira au moment opportun… », avait-il écrit au moment de sa démission.