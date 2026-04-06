“Nguimb” avec une partie du verset coranique “Ayat al-Kursi”: Doudou Sané heurte les…

Ce dimanche, l’Arène Nationale a accueilli un rendez-vous très attendu de la lutte sénégalaise. Le combat phare opposait Sa Thiès à Modou Lo pour le titre de Roi des Arènes, devant un public nombreux et passionnéAvant ce duel, les combats préliminaires ont également captivé l’attention des spectateurs.

Parmi eux, le lutteur Doudou Sané affrontait Pape Mbaye. Après un affrontement intense, Doudou Sané est sorti victorieux. Cependant, sa victoire a rapidement suscité la controverse. La polémique porte sur son « nguimb », un vêtement traditionnel que les lutteurs portent pour entrer dans l’arène. Celui de Doudou Sané était enveloppé du verset coranique « Ayat al-Kursi », un passage sacré du Coran.

Cette utilisation de versets coraniques dans le cadre d’un combat de lutte a été jugée inappropriée par plusieurs prêcheurs et membres de la communauté musulmane. Selon eux, l’Islam proscrit l’usage de textes sacrés dans des activités considérées comme profanes ou interdites. La réaction n’a pas tardé à se propager sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont exprimé leur étonnement, tandis que d’autres ont appelé au respect des textes religieux et à la prudence dans l’utilisation des symboles sacrés.