Népal: l’armée tente d’imposer le calme à Katmandou après des jours de manifestations musclées

L’armée népalaise a repris mercredi 10 septembre le contrôle des rues de la capitale Katmandou, au lendemain d’une journée de violentes émeutes qui ont contraint le Premier ministre Khadga Prasad Sharma Oli à la démission. Les troubles ont débuté lundi 8 septembre, lorsque la police a brutalement réprimé des manifestations dénonçant la décision du gouvernement de bloquer les réseaux sociaux et la corruption des élites, faisant au moins 19 morts et des centaines de blessés.

Sous strict couvre-feu jusqu’à nouvel ordre, la capitale était à l’arrêt mercredi, entreprises, écoles et commerces fermés, et les rares habitants qui se risquaient dans ses rues sont invités par l’armée à regagner immédiatement leur domicile. D’importants effectifs militaires, escortés de chars et de véhicules blindés, ont pris position dans plusieurs quartiers de Katmandou, où seule la circulation des véhicules d’urgence a été autorisée, ont constaté des journalistes de l’AFP. Soldats et policiers ont commencé à déblayer les débris qui encombrent les rues de la ville. L’armée a annoncé avoir arrêté 27 personnes dans la capitale et avoir saisi 23 armes à feu.

Un scénario évoqué par Jean-Christophe Ryckmans, docteur en sciences politiques et directeur d’ACPS, une ONG qui œuvre pour les enfants de rue au Népal depuis 20 ans. « Il y a une chasse à l’homme qui a été lancé sur tous les gens qui étaient proches des ministres au pouvoir », explique-t-il à notre journaliste du service international international, Nicolas Rocca. « Et ça, ça devrait-être résolu si un gouvernement est nommé ou un gouvernement temporaire de transition. Sinon il y aurait une prise en main par l’armée népalaise, qui est bien organisé et respecté par la population ».