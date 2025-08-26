Nécrologie : Me Abdoulaye Babou n’est plus!

« C’est avec tristesse que nous apprenons le décès de l’avocat Me Abdoulaye Babou. Nos condoléances à sa famille, ses proches et à toute la Nation sénégalaise », a annoncé ce mardi le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne sur ses réseaux sociaux.

Avocat de formation, Me Abdoulaye Babou a marqué de son empreinte le barreau sénégalais. Juriste rigoureux, il s’était illustré dans de nombreux dossiers sensibles et avait acquis la réputation d’un défenseur pugnace, proche des causes sociales et attentif à la défense des libertés. Ses pairs saluaient en lui un homme de conviction, doté d’une grande probité intellectuelle.

Au-delà de la robe noire, Me Babou s’était également tourné vers l’arène politique. Ancien député à l’Assemblée nationale, il a souvent fait entendre une voix singulière dans le débat public. Ses prises de position, parfois tranchées, reflétaient son attachement à l’éthique et à l’intérêt général. Sa carrière lui a permis de gagner le respect de ses adversaires comme de ses partisans. Avec sa disparition, le Sénégal perd non seulement un avocat chevronné, mais aussi une personnalité engagée dans la construction démocratique du pays. Son parcours laisse l’image d’un homme profondément attaché à la justice et au service de la Nation.