Nécrologie : Décès de la mère l’ancien ministre Moussa Bocar Thiam

Maitre Moussa Bocar Thiam, ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, a annoncé ce vendredi le décès de sa mère, Khadidiatou Ba. L’avocat a rendu un hommage émouvant à celle qu’il décrit comme “une femme digne et pieuse”.

“Ina lilahi wa ina ileyhi radjihone. Je viens de perdre ma maman Khadidiatou Ba”, a-t-il écrit.

L’ancien ministre décrit sa défunte maman comme “une femme digne et pieuse, une mère dévouée et protectrice”. Il a souligné les qualités exceptionnelles qui faisaient d’elle un modèle : “Une femme modèle par sa générosité, sa fidélité, sa loyauté et sa résilience.”

“Avec sa disparition, nous perdons une conseillère avisée et ouverte d’esprit, une fédératrice et un pilier essentiel de la famille”, a confié Me Thiam.

L’avocat et ancien membre du gouvernement a formulé une prière pour le repos de l’âme de sa mère : “Je prie Allah Le Très Miséricordieux de l’accueillir parmi Ses Privilégiés au Paradis et de nous couvrir de Ses Grâces dans ces moments douloureux.”

Les obsèques se dérouleront selon le programme suivant : levée du corps ce vendredi à 15 h à la mosquée des HLM Grand-Yoff, située à côté de la Brioche dorée en face de l’arrêt BRT. L’enterrement est prévu demain samedi à Ourossogui.

La cérémonie de prière du 3e jour est fixée au lundi 12 janvier à Hann Marinas.