Nécrologie : Décès de l’actrice Halima Gadji

Le Sénégal est en deuil. Le monde de la culture et de l’audiovisuel a perdu l’une de ses figures les plus emblématiques avec le décès de l’actrice Halima Gadji, survenu ce lundi soir. La comédienne, de son vrai nom Halimatou Khalima Gadji, s’est éteinte à l’âge de 36 ans, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon senenews, la comédienne aurait succombé à un malaise. La disparition de cette figure emblématique de la scène audiovisuelle nationale suscite une vive émotion au sein du milieu artistique et auprès du grand public.

Révélée par son talent et la force de ses interprétations, Halima Gadji laisse derrière elle une carrière marquante et un héritage artistique salué par ses pairs. Les hommages continuent d’affluer depuis l’annonce de son décès.