Nécrologie : Bambé Baldé, le communicateur traditionnel de Kolda n’est plus!

Le monde culturel du Fouladou est sous le choc, Bambé Baldé, communicateur traditionnel et fervent défenseur de l’histoire et de la culture fouladou, est décédé dans la nuit du samedi à ce dimanche 18 mai, des suites d’une longue maladie.

Figure emblématique de la radio régionale RTS, Bambé Baldé s’était imposé comme une voix incontournable à travers son émission culturelle « Pinal é Ada », véritable tribune de valorisation de la culture et des traditions du Fouladou. Chaque semaine, il partageait avec passion les récits historiques, les valeurs ancestrales et les enseignements culturels qui ont forgé l’identité de cette région.

Mais Bambé Baldé, ce n’était pas qu’un homme de micro. C’était aussi un artisan de paix, un passeur de mémoire, un messager engagé dans l’éveil des consciences, notamment en période de tensions dans la zone sud du pays. À travers ses interventions et ses conférences en Casamance et en Guinée-Bissau, il prônait l’entraide, la solidarité et le vivre ensemble, devenant ainsi une figure respectée et écoutée des deux côtés de la frontière.

Sa disparition laisse un vide immense. Les Koldois pleurent un fils digne, un homme dont le savoir oral et la sagesse ont nourri des générations. Son aura avait franchi les frontières, rassemblant autour de ses messages d’unité et de cohésion sociale.

L’inhumation de Bambé Baldé est prévue ce dimanche 18 mai dans son village natal de Sinthiang Bambé, situé dans la commune de Coumbacara, département de Kolda. C’est là, auprès des siens, qu’il reposera désormais, laissant derrière lui un héritage précieux, fait de paroles, de récits et de paix.

Le groupe Kewoulo présente ses condoléances à la famille éplorée ainsi qu’au monde culturel du fouladou