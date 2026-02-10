«Je ne suis pas un bandit », sanglote Pape Cheikh Diallo devant le…

Placés sous mandat de dépôt, conformément aux réquisitions du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et leurs co-inculpés ont passé leur première nuit en prison.

Le juge d’instruction du premier cabinet a retenu contre eux de lourdes charges, notamment l’association de malfaiteurs, la mise en danger de la vie d’autrui, la transmission volontaire du VIH, ainsi que le blanchiment de capitaux, une infraction ajoutée par le parquet, rapporte Les Échos dans son édition de ce mardi 10 février.

Selon le quotidien d’information, l’annonce de leur incarcération a provoqué une vive émotion dans le cabinet du juge. Tous les prévenus ont fondu en larmes en prenant la mesure de la gravité des faits reprochés. Très affecté, Pape Cheikh Diallo a marqué l’audience par une déclaration poignante, lancée en sanglots : « Je ne suis pas un bandit… », cite Les Échos.

L’affaire a éclaté le 4 février avec l’arrestation de Pape Thiam par la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur Massar. L’exploitation d’un iPhone 11 saisi a permis de mettre au jour l’existence de plusieurs groupes et sites organisant des rencontres sexuelles, poursuit la même source. L’instruction, qui s’annonce complexe, devra désormais situer le degré de responsabilité de chaque mis en cause. Alors que le risque de propagation du VIH suscite une vive inquiétude, le journal indique que d’autres arrestations ne sont pas exclues.