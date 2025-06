Ndoffane écrit une page d’unité : Le parrainage exemplaire d’ëtù politiciens yi lors de la finale du tournoi des quatre grands 2024

Ce lundi 9 juin 2025, le stade municipal IBRAHIMA DIOUF de Ndoffane a vibré au rythme d’une finale historique du Tournoi des Quatre Grands Édition 2024 organisé par la Zone 5 . Dans une ambiance électrique et une mobilisation exceptionnelle des jeunes et supporters, un choix symbolique fort a illuminé l’événement : le groupe “ËTÙ POLITICIENS YI”, rassemblant près de 250 acteurs politiques de toutes obédiences de la commune, a été élevé au rang de Parrain du tournoi.

Une fête du sport, une victoire de la jeunesse

Le stade a offert un spectacle de passion et de fair-play, couronné par la victoire serrée de l’ASC JAB (Jeunesse Amicale de Bourguiba) sur le score de 1 but à 0 face à l’ASC YAKAAR. Félicitations aux héros de l’ASC JAB pour leur ténacité et leur titre mérité ! Un hommage tout aussi chaleureux à l’ASC YAKAAR pour son parcours remarquable et son esprit combatif jusqu’au coup de sifflet final. Vous avez honoré Ndoffane par votre talent et votre engagement.

Au-delà du score : une leçon de noblesse politique

Mais la véritable victoire, ce soir-là, fut celle portée par les Parrains. En se tenant côte à côte, en encourageant ensemble les joueurs, en contribuant solidairement à la réussite de cette fête populaire, les membres d’ËTÙ POLITICIENS YI ont incarné une vérité essentielle : la politique est une activité noble, et les divergences d’opinion ne sont pas des lignes de fracture.

A l’exception du camp du Maire de la commune plus précisément son mentor, préférant tout bonnement à se dissocier de cette initiative; la présence unanime des membres du groupe ËTÙ POLITICIENS YI a envoyé un message clair à toute la commune :

– Le débat politique vigoureux n’exclut ni le respect, ni la fraternité.

– Les différences de parti ne doivent JAMAIS dégénérer en violences physiques ou verbales.

– Une motivation commune nous unit tous : l’amour de notre terroir et le développement de Ndoffane et du Sénégal.

En transcendant leurs étiquettes partisanes pour soutenir un même objectif communautaire, ces femmes et hommes politiques ont montré que l’engagement au service du territoire est plus fort que les clivages. Leur parrainage n’était pas qu’un geste financier ; c’était un acte fondateur, une démonstration éclatante que la diversité des idées peut et doit converger vers l’action collective pour le progrès.

Une inspiration pour l’avenir

La Zone 5 de Ndoffane, par son choix visionnaire, et les parrains, par leur attitude fraternelle, offrent un modèle puissant de cohésion sociale et politique. Que cette belle leçon d’unité dans la diversité, scellée dans la ferveur du sport et célébrée par les rires de la jeunesse, résonne bien au-delà du terrain !

Bravo aux organisateurs du Tournoi des Quatre Grands 2024 !

Félicitations à l’ASC JAB, championne de l’édition !

Respect à l’ASC YAKAAR pour sa vaillante performance !

Et un salut solennel à “ËTÙ POLITICIENS YI” qui avait mobilisé près de un million cinq milles francs pour les frais d’organisation, les trophées et récompenses. Ce parrainage restera dans les mémoires comme un symbole fort de la noblesse du service public et de l’unité possible pour bâtir Ndoffane et le Sénégal de demain.

Ensemble, dans le respect de nos différences, construisons l’avenir.