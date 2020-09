Ndéye Sokhna Seck tabassée pour avoir fouillé le téléphone de son mari

Ndéye Sokhna Seck n’arrive toujours pas à se faire à l’idée de partager son époux, malgré une cohabitation avec ses 3 coépouses. Sa jalousie continue de lui jouer des tours. Elle fouine dans le portable de son mari. C’est ainsi que elle est tombée sur des messages de son mari adressés à sa copine.

Pour montrer son indignation, elle confisque le portable de son mari. Dés que Bolé Cissé a su que sa première femme avait gardé son portable, il l’a violemment frappée. Munie d’un certificat médical, elle est allée porter plainte contre son époux pour coups et blessures volontaires. Comparaissant devant la barre des Flagrants délits de Dakar, le prévenu a nié les faits qui lui sont reprochés.

Selon le quotidien « L’As » qui rapporte l’audience, le mari, pour se défendre, déclare que sa femme n’avait pas le droit de se mêler de sa vie privée. Car le portable est personnel. Et quant à Ndeye Sokhna Seck, qui dit avoir fait 21 ans de mariage et mère de 7 enfants, elle avoue au tribunal que son mari « le trompe avec sa copine » et qu’elle a lu les messages. Toutefois, la présidente du tribunal n’a pas manqué la plaignante en ces termes « 21 ans de mariage ce n’est pas 21 jours, discutez, vous trouverez un terrain d’entente ». Délibéré le 23 septembre prochain.