Naufrage au large de la Mauritanie : L’ancien détenu politique, Tamsir Thioune est décédé

Tamsir Thioune, ancien détenu politique et membre de la cellule Hamo 2 de Guédiawaye, est porté disparu depuis une semaine dans des circonstances tragiques, d’après Maty Sarr Niang qui vend la mèche.

Selon les informations, il figurait parmi les passagers du navire qui a fait naufrage au large de la Mauritanie le 29 août dernier, un drame qui a coûté la vie à au moins 69 personnes et laissé des dizaines d’autres introuvables.

Les proches des disparus, anxieux et sans nouvelles, lancent un appel solennel à toute personne susceptible d’avoir des informations sur sa situation ou sa localisation.