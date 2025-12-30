Mouvements d’humeur à la RTS : Pape Alé Niang sort de sa réserve et apporte des clarifications

Face aux mouvements d’humeur enregistrés au sein de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) et largement relayés par la presse et les réseaux sociaux, le Directeur général de l’entreprise publique de l’audiovisuel, Pape Alé Niang, a tenu à rompre le silence. Dans un communiqué rendu public, le patron de la RTS a livré une série d’éclairages destinés, selon ses termes, à « l’attention de l’opinion ».

D’entrée de jeu, Pape Alé Niang a tenu à lever toute ambiguïté sur sa propre rémunération, objet de nombreuses spéculations. « En tant que directeur général, mon salaire est fixé en référence aux textes en vigueur », a-t-il précisé, citant notamment le décret 2012-1314 du 16 décembre 2012 ainsi que le décret 2021-05 du 05 janvier 2021. Il insiste : « Il est clairement établi que je n’ai pas le privilège de fixer moi-même mon salaire. »

Sur la question du véhicule de fonction, également au cœur des débats, le Directeur général rappelle les réformes intervenues dans la gestion du parc automobile de l’État. « Depuis les réformes intervenues en 2021, il n’y a plus de véhicule de fonction à la RTS », a-t-il affirmé, ajoutant utiliser « [sa] voiture personnelle depuis le jour de [sa] passation de service avec [son] prédécesseur ».

Abordant le dossier sensible des rémunérations du personnel, Pape Alé Niang explique avoir constaté, à sa prise de fonction, que « les salaires des mois d’avril et mai 2024 ont été payés sur la base d’un Accord d’entreprise signé le 29 mars 2024 ». Un accord dont l’application intégrale, selon lui, « aurait une incidence financière annuelle de 1 800 000 000 F CFA ».

Cet accord était adossé à un décret d’application du Code de la presse, le décret n°2024-837, signé le 27 mars 2024 par le Président Macky Sall, mais dont la mise en œuvre reste bloquée. « Ce décret reste à ce jour en suspens puisque l’arrêté interministériel fixant les modalités de versement n’est pas pris par les autorités compétentes », a expliqué le Directeur général.

Faute de garanties budgétaires, la direction de la RTS dit avoir pris une décision conservatoire. « Aucune couverture budgétaire n’ayant été garantie pour supporter cet impact, l’application de l’Accord d’entreprise du 29 mars 2024 a été suspendue, en attendant l’effectivité dudit décret », a précisé Pape Alé Niang, indiquant par ailleurs que « les salaires sont actuellement payés en référence au protocole d’Accord du 17 octobre 2014 ».

Sur les avances, fonds communs et autres avantages sociaux, le Directeur général se veut catégorique. « Je mets quiconque au défi de prouver l’existence d’impayé depuis ma prise de fonction », a-t-il lancé.

Concernant l’apurement du passif social, il annonce que « les efforts entrepris seront communiqués au tout prochain conseil d’administration et rendus ensuite publics, en cas de besoin ».

Pape Alé Niang réaffirme sa détermination à poursuivre les réformes engagées à la tête de la RTS. « Je tiens à réaffirmer ma ferme volonté de poursuivre la mise en œuvre des réformes déjà entreprises pour asseoir un service public de l’audiovisuel digne de ce nom », a-t-il déclaré, appelant l’ensemble des agents à l’engagement collectif : « Tous les agents de la RTS ont leur pierre à apporter à l’édifice. »

Le Directeur général a enfin profité de sa sortie publique pour adresser ses vœux aux Sénégalais, souhaitant « à tous, une bonne et heureuse année 2026 ».