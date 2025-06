Mort d’Oumar Sow à Yeumbeul : La Police nationale bloque les commentaires sur X après des critiques

Ovidius Dawn rejette catégoriquement la position de la police. Pour lui, “le plus urgent est de stopper les abus de pouvoir”. Dans un commentaire virulent, il dénonce : “Vous ne pouvez pas passer votre temps à ouvrir des enquêtes bidon chaque fois que des policiers sans honneur salissent l’institution. Il faut mettre fin à ces abus et éliminer ces bandits en uniforme !”

Pros Mon Idole de renchérir, tout en nuancant : “C’est la pure vérité. La police doit revoir le comportement de certains agents. Certes, il y a des policiers respectueux et professionnels, mais d’autres… ‘lou yala kham doyna’, c’est vraiment déplorable…”.

L’affaire Oumar Sow, du nom du jeune mort dans des situations troublantes a une fois de plus mis en lumière les tensions entre la population sénégalaise et sa police. Alors que les autorités promettent une enquête transparente et appellent au calme, les citoyens, par la voix d’Ovidius Dawn, Pros Mon Idole et bien d’autres, expriment une colère croissante face à ce qu’ils perçoivent comme des “abus récurrents” et une impunité persistante.