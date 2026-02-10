Mort de l’étudiant Abdoulaye Ba: Le ministre de l’intérieur condamne promet de sanctionner “les responsables de cette tragédie”

Par
Babacar Touré
-

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a tenu une conférence de presse ce soir, en présence de ses collègues de l’Enseignement supérieur, de la Justice et des Forces armées. L’avocat, proche du Premier ministre Ousmane Sonko, a tenté d’éclaircir la situation concernant les événements survenus à l’Université de Dakar. Selon lui, des individus extérieurs au milieu universitaire se seraient infiltrés sur le campus, fournissant des armes et d’autres ressources à des étudiants. Ces derniers auraient organisé des affrontements violents, armés de couteaux, de cocktails molotov, et même de grenades lacrymogènes.

ARTICLES CONNEXESPLUS DE L'AUTEUR

1 COMMENTAIRE

LAISSER UN COMMENTAIRE