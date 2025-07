Mort de François Mankabou : Trois ans après, le silence judiciaire dénoncé par son avocat

Trois ans après la mort de François Mankabou en détention, la justice ne s’est toujours pas prononcée, suscitant l’indignation de sa famille et de son avocat, Me Patrick Kabou, qui a pris la plume pour exprimer sa douleur face à ce qu’il qualifie de « silence de la justice ».

Dans un texte émouvant, il rappelle que François Mankabou, ancien membre des forces de sécurité et militant actif, est décédé dans des conditions troubles, après son arrestation en juin 2022. Depuis, aucune mise en cause, ni procès.

« Nous assistons à la mort lente de l’âme d’une famille, d’une communauté, d’un pays », écrit Me Kabou, qui appelle à des prières ce dimanche, pour l’homme qu’il décrit comme habité par « la foi, l’espérance et la charité ».

Face à l’absence d’enquête judiciaire crédible, l’avocat invite à se tourner vers la justice divine, dans l’attente d’une justice humaine trop longtemps différée. Le dossier Mankabou reste un symbole des lenteurs et silences judiciaires dans certains cas sensibles au Sénégal.