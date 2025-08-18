Montée des eaux : le ministère de l’Hydraulique alerte sur les risques de débordement du fleuve Sénégal

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a lancé, dimanche 17 août, un appel à la vigilance face à la montée continue des eaux du fleuve Sénégal. Selon le communiqué officiel, « la montée continue des eaux du fleuve Sénégal fait craindre des débordements sur les parties les plus basses dans les jours voire les heures à venir ».

Les stations de mesure révèlent des niveaux inquiétants : « aux stations de Bakel et Matam, les niveaux du fleuve ont atteint respectivement 9,21m et 7,26m, soit à moins d’un mètre des cotes d’alerte », indique le document. Le ministère prévient que « des possibilités de débordement dans les parties basses » pourraient survenir « avant même l’atteinte des seuils critiques ».

Bien que certaines rumeurs circulant sur les réseaux sociaux aient évoqué des difficultés liées aux barrages en amont, le ministère précise que « ces informations se sont révélées fausses ». Toutefois, il insiste : « il n’en demeure pas moins que les risques de débordements précoces sont bien réels ».

Face à cette menace, l’autorité exhorte les populations à la prudence : « le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement appelle les habitants des localités riveraines du fleuve Sénégal, notamment celles plus proches du cours d’eau ou des communes ayant été impactées l’année dernière, à se prémunir de ces risques et à mettre en sécurité leurs biens ».

Les services de l’État sont déjà mobilisés. « Les autorités administratives et territoriales ainsi que les services techniques de l’État sont mobilisés pour entreprendre les diligences anticipatives requises et apporter aux populations les aides nécessaires dans cette phase préventive », conclut le communiqué.