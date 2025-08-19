Montée des eaux du fleuve Sénégal: Matam est à plus 47 cm de la côte d’alerte

La tendance haussière se poursuit dans la station de Matam. En effet, la côte d’alerte qui était de 7m 37 à la date du 18 août se retrouve à 7m 53 ce mardi 19 août. Donc, l’atteinte de la côte d’alerte est imminente soit 47 cm de la côte d’alerte qui est de 8m.

Les populations situées dans la vallée du fleuve doivent véritablement être vigilantes. La tendance haussière est également observée au niveau de la station de Bakel. La côte d’alerte est passé n de 9m32 à la date de 18 août à 9 m ce 19 août alors que la cote est de 10m.