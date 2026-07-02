Mondial 2026 : Une pétition réclamant le limogeage de Pape Thiaw passe la barre des 30 000 signatures

À la suite de la défaite des Lions de la Teranga face aux Diables Rouges (3-2) en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, une pétition en ligne réclamant la démission ou le limogeage immédiat du sélectionneur national, Pape Thiaw, connaît un succès fulgurant. En l’espace de peu de temps, le texte a déjà recueilli plus de 30 000 signatures vérifiées, illustrant le profond désaveu populaire envers l’encadrement technique.

Adressée directement au président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) et aux membres du Comité Exécutif, la pétition qualifie la sortie prématurée du Sénégal de conséquence directe d’une « faillite tactique et managériale prévisible ».

Pour les initiateurs du texte, le banc de touche est devenu le point faible majeur d’une « génération dorée » dont les talents se retrouvent gâchés.

Le réquisitoire des supporters s’articule autour de griefs tactiques et de choix d’hommes bien précis. En premier lieu, les signataires reprochent au technicien sénégalais son « entêtement avec les cadres âgés et blessés » et son refus d’amorcer la transition générationnelle. La pétition pointe explicitement du doigt la titularisation de Kalidou Koulibaly alors qu’il était blessé, ainsi que l’utilisation de Sadio Mané en fin de cycle, des choix jugés particulièrement coûteux lors des confrontations précédentes contre la France et la Norvège.

Le point d’orgue de la contestation reste le scénario du match contre la Belgique, qualifié de « faute professionnelle ». Les supporters ne digèrent pas le fait de « mener 2-0 jusqu’à la 85e minute d’un match à élimination directe » pour finalement concéder la défaite. La passivité de Pape Thiaw face aux réajustements du sélectionneur belge, qui a lancé Romelu Lukaku et Leandro Trossard, est lourdement sanctionnée. Il lui est notamment reproché de n’avoir effectué que trois changements sur les cinq autorisés alors que les joueurs étaient visiblement exténués, attendant l’égalisation à la 89e minute pour opérer des modifications « dans la panique ».

Au-delà du cas belge, les pétitionnaires décrivent des carences chroniques qui s’étaient déjà manifestées lors des rencontres amicales et de poules. Ils évoquent un plan de jeu basé sur la peur et un bloc trop bas contre les États-Unis et la France, ainsi qu’un football latéral stérile et des remplacements tardifs contre l’Arabie Saoudite et la Norvège.

Face à ce constat, les revendications du public sont claires et immédiates. Ils exigent d’abord le limogeage immédiat de Pape Thiaw et de l’ensemble de son staff technique. Ils réclament ensuite la nomination rapide d’un sélectionneur d’envergure internationale, jugé capable de résister à la pression des matchs à élimination directe et d’intégrer efficacement la jeunesse dorée du football sénégalais.