Le monde de la lutte est endeuillé par la disparition de Coumba Baldé, la mère du lutteur connu sous le nom de Pokola. La nouvelle de son décès a été rapportée ce matin, plongeant sa famille et ses proches dans la tristesse.

Selon les informations relayées par Kawtef, Coumba Baldé était une figure très estimée au sein de sa communauté. Elle était également connue pour le soutien constant qu’elle a apporté à son fils tout au long de sa carrière dans l’arène. Sa disparition affecte l’entourage du lutteur ainsi que le monde de la lutte sénégalaise.